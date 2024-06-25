Директор одного из лицеев в Звягеле объявлена ​​о подозрении в служебной халатности. Во время ремонта вентиляции в укрытии подрядчик завысил цены, а директор не проверила эту информацию. Из-за такой небрежности Звягельская городская община понесла убытки на сумму более 200 тысяч гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Звягельского районного отдела полиции.

В августе 2022 года директору местного лицея было предъявлено подозрение в служебной халатности. Она заключила договор с подрядной организацией на проведение текущего ремонта системы вентиляции укрытия по стоимости, заявленной подрядчиком, в 320 тысяч гривен.

Впоследствии оказалось, что директор не проверила цены на материальные ресурсы и подписала акт приемки выполненных работ, при этом подрядчик значительно завысил цены, получив значительную прибыль. По результатам экспертизы установлено, что городской общине нанесен ущерб на сумму более 200 тысяч гривен.

В 20 июня следователи Звягельского районного отдела полиции, по процессуальному руководству окружной прокуратуры, сообщили директору о подозрении в совершении уголовного правонарушения, подпадающего под часть 1 статьи 357 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Согласно действующему законодательству, за такие действия может быть наложен штраф в размере от 2 до 4 тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, либо назначены исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничена свобода на срок до 3 лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

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