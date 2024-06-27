Одним из вопросов, которые изучали и анализировали во время очередного заседания Совета обороны области, было вступление военнообязанных в высшие учебные заведения.

На заседании Волынской областной администрации обсудили возможность поступления в высшие учебные заведения для "взрослых" студентов и уклонение от мобилизации из-за получения образования. Там было решено, что Волынские ВУЗы прямо в ТЦК будут представлять списки отчисленных студентов.

Об этом на своей фейсбук -странице сообщили Волынская областная государственная администрация.

Там сообщили, что мобилизация остается одной из самых сложных и одновременно важных задач, которые сейчас решаются в нашей стране. Защитники и защитницы на фронте нуждаются в усилении и возможностях для восстановления сил, поэтому выполнение задач, поставленных Генеральным штабом, является критически важным.

Одним из аспектов, который рассматривался на заседании Совета обороны области, был вопрос вступления военнообязанных в высшие учебные заведения для получения отсрочки от мобилизации.

"К обсуждению привлекли ректоров высших учебных заведений Волыни, которые доложили об условиях поступления и очертили статистику по количеству студентов, которые учатся в университетах. Кроме этого, заверили, что есть четкая договоренность с областным ТЦК и СП, что будут предоставлять списки отчисленных лиц, которые не выполнили условия для зачисления", - заметил Юрий Погуляйко.

На заседании Совета обороны области было принято решение поручить руководителям соответствующих силовых структур сохранять этот вопрос под контролем и предотвращать уклонение от мобилизации через обучение в высших учебных заведениях.

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