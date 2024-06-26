Для успешного выполнения процесса пенсионерам через вебпортал необходимо придерживаться определенных рекомендаций.

Пенсионер, получающий пенсию по почте, может изменить способ получения на банковскую карту, обратившись в избранный банк для открытия счета и подачи заявления через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для этого необходимо подготовить и скачать копии паспорта, идентификационного кода и банковских реквизитов. Об этом сообщает ПФУ.

Для того чтобы пенсионер мог перевести пенсию из почтового отделения на банковскую карточку, необходимо выполнить следующие шаги:

Выбрать банк: выбрать банк, в котором пенсионер хочет открыть счет для получения пенсионных выплат. Важно убедиться, что избранный банк оказывает услуги по выплате пенсий. Авторизоваться на вебпортале ПФУ: зайти на вебпортал электронных услуг, войти в личный кабинет и подать заявление на перевод пенсии с почты на банковскую карту.

Для успешного выполнения процесса через вебпортал необходимо придерживаться определенных рекомендаций по подготовке документов:

Паспорт гражданина Украины. Идентификационный код. Банковские реквизиты утвержденного образца, которые можно получить в отделении банка, где открыт счет для пенсионных выплат.

После этого необходимо отсканировать каждый документ для загрузки на вебпортал, следуя следующим требованиям:

Размер каждого файла не должен превышать 1 Мб. Формат файла может быть JPG, JPEG или PDF. Документы, состоящие из более одной страницы, следует прикреплять как один файл. Сканкопии должны быть цветными, четкими и читабельными. Названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Чтобы подать вышеуказанные документы, следует выполнить следующие шаги:

Авторизироваться в личном кабинете на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда Украины. Загрузить сканкопии подготовленных документов. Подать заявление на перевод пенсии с почты на банковскую карту.

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