Пенсионер, получающий пенсию по почте, может изменить способ получения на банковскую карту, обратившись в избранный банк для открытия счета и подачи заявления через вебпортал Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Для этого необходимо подготовить и скачать копии паспорта, идентификационного кода и банковских реквизитов. Об этом сообщает ПФУ.
Для того чтобы пенсионер мог перевести пенсию из почтового отделения на банковскую карточку, необходимо выполнить следующие шаги:
-
Выбрать банк: выбрать банк, в котором пенсионер хочет открыть счет для получения пенсионных выплат. Важно убедиться, что избранный банк оказывает услуги по выплате пенсий.
-
Авторизоваться на вебпортале ПФУ: зайти на вебпортал электронных услуг, войти в личный кабинет и подать заявление на перевод пенсии с почты на банковскую карту.
Для успешного выполнения процесса через вебпортал необходимо придерживаться определенных рекомендаций по подготовке документов:
- Паспорт гражданина Украины.
- Идентификационный код.
- Банковские реквизиты утвержденного образца, которые можно получить в отделении банка, где открыт счет для пенсионных выплат.
После этого необходимо отсканировать каждый документ для загрузки на вебпортал, следуя следующим требованиям:
- Размер каждого файла не должен превышать 1 Мб.
- Формат файла может быть JPG, JPEG или PDF.
- Документы, состоящие из более одной страницы, следует прикреплять как один файл.
- Сканкопии должны быть цветными, четкими и читабельными.
- Названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.
Чтобы подать вышеуказанные документы, следует выполнить следующие шаги:
- Авторизироваться в личном кабинете на вебпортале е-услуг Пенсионного фонда Украины.
- Загрузить сканкопии подготовленных документов.
- Подать заявление на перевод пенсии с почты на банковскую карту.
Последние новости Украины:
Напомним, выплаты для пенсионеров с недостаточным стажем готовятся важные изменения.
Как писала Politeka, рост новых пенсий искусственно подтормаживают.
Также Politeka сообщала, размер пенсии можно увеличить более чем на 50%.