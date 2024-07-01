В украинском законодательстве расширен перечень категорий военнообязанных, которые могут быть освобождены от мобилизации и военного призыва. Это касается работников, занимающихся гуманитарным разминированием.
Вступившие в силу изменения на основании постановления Кабинета министров Украины №723 от 18 июня 2024 года опубликованы на веб-портале правительства.
Механизм бронирования теперь распространяется также на военнообязанных, работающих на предприятиях, в учреждениях и организациях (независимо от формы собственности), которые являются операторами противоминной деятельности и проводят разминирование (гуманитарное разминирование) в соответствии с законодательством.
Ранее этот порядок применялся только к гражданам, работающим в следующих областях:
- органы гос власти, остальные государственные органы, органы местного самоуправления;
- учреждения/организации/предприятия, критически важные для обеспечения потребностей Вооруженных сил и других военных формирований в период особого режима;
- компании, критически важные для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в период особого режима.
Напомним, новый закон о мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Им предусмотрена отсрочка для военнообязанных по семейным обстоятельствам. В частности, для граждан, которые содержат трех или более детей до 18 лет, а также воспитывающих ребенка с инвалидностью.
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