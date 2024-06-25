В настоящее время идет расследование для установления фактов возможной причастности банды к совершению других особо тяжких преступлений.

Совместные действия Службы безопасности и Национальной полиции привели к прекращению деятельности преступной группы, которая запугивала жителей Черкасс и пыталась получить требование в размере 5 млн. гривен от семьи погибших украинских воинов. Среди жертв этой группы были родственники военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Получив информацию о том, что жена военного и его 20-летний сын получили государственную денежную помощь, члены банды немедленно пошли на них, чтобы унести свою «долю».

Для того чтобы напугать потерпевших, злоумышленники начали преследовать молодого человека и угрожали сделать его инвалидом, тогда как мать получала психологическое давление по телефонным звонкам.

Кроме денег, рэкетиры также потребовали от потерпевших без оснований признать одного из них внебрачным сыном погибшего защитника.

Планом преступников было создать схему уклонения от мобилизации с целью уехать за границу после незаконного завладения «выбитыми» средствами.

Служба безопасности задержала двух участников этой преступной группы на месте, когда они получали часть выкупа.

По данным следствия, задержанные – местные преступники, специализировавшиеся на вымогательстве несуществующих долгов у жителей областного центра.

В настоящее время обоим задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, причинившее имущественный ущерб в особо крупных размерах, в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование по установлению фактов возможной причастности банды к совершению других особо тяжких преступлений.

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