Главной задачей является изменение менталитета украинцев, но без применения штрафов этого добиться не удастся.

В Украине существует множество нарушений, из-за которых могут выписать достаточно весомые штрафы. Стало известно, кому в Украине грозит штраф в 510 гривен. Известно, что это правило нарушает каждый второй.

Штрафы за нарушение ПДД являются наиболее распространенным видом наказания для водителей в Украине, при этом некоторые случаи штрафа грозят более половины автомобилистов.

Последнее исследование, проведенное общественными организациями Центром демократии и верховенства права (ЦЕДЕМ) и Vision Zero в рамках инициативы "За безопасные дороги", показало, что около 40% украинских автомобилистов пользуются ремнями безопасности в 2023 году. В сравнении, в 2020 году пристегивался только каждый четвертый водитель. Даже при определенной положительной динамике проблема остается массовой и угрожающей.

Более половины автомобилистов в Украине и дальше не выполняет требования Правил дорожного движения по использованию ремней безопасности, за что предусмотрен штраф в размере 510 гривен. Полиция признает эту проблему и обязуется прилагать усилия для ее решения.

Алексей Белошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины, заявил, что главной задачей является изменение менталитета украинских водителей, но без применения штрафов этого добиться не удастся.

Источник: mashyna.com.ua.

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