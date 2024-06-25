По факту пенсию украинцам с 1 марта увеличили. Но потенциально его рост на будущее ограничили.

С 1 марта пенсии украинцев были повышены, но грядущий рост уже ограничили. Это привело ко многим ситуациям, которые могут потребовать внимания адвокатских контор. Так, стало известно, стоит ли зарабатывать дополнительный стаж или когда перерасчет пенсии не имеет смысла.

Если в трудовой книжке нет данных, подтверждающих право на пенсию по льготным условиям, необходимо получить уточняющую справку от предприятия для подтверждения специального стажа.

В этой справке должны быть указаны следующие элементы: периоды работы, учитываемые в специальный стаж; профессия или должность; характер выполняемой работы; раздел, подраздел, пункт или номер списков, в которые включается этот период работы; первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана эта справка.

Хотя если в трудовой книжке четко указано, что лицо работало «с полным рабочим днем ​​под землей», это автоматически подтверждает, что его стаж носил льготный характер. В этом идеальном случае такие записи должны приниматься без необходимости дополнительных документов. Однако в Пенсионном фонде это не всегда учитывается.

Кроме того, могут возникать нюансы по аттестации рабочего места: если лицо работало после 1992 года и аттестацию не проводили, то этот период может не засчитываться в льготный стаж. До 1992 аттестация не была обязательной. Следовательно, в любом случае часто требуются дополнительные документы для уверенности в возможности отнести соответствующий период в льготный стаж.

К тому же, согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 28 июля 2010 г. №656, пенсионные выплаты ветеранам войны были зависимы от прожиточного минимума. До 1 марта 2024 года общий размер пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны II группы не мог быть менее 525% прожиточного минимума, что составило 10 988,25 гривен при прожиточном минимуме 2093 гривны.

В феврале 2024 года Кабинет Министров внес изменения в это постановление, вступившие в силу с 1 марта 2024 года. Теперь в постановлении указано, что размер пенсии для лиц с инвалидностью в результате войны ІІ группы составляет 12 396 гривен без привязки к прожиточному минимуму.

По факту, пенсия с марта увеличилась так, как будто ее перечислили с применением нового прожиточного минимума - 2361 гривна. Однако дальнейшее повышение прожиточного минимума уже не приведет к увеличению этой суммы. Разве что потом Кабмин внесет очередные изменения в собственное постановление.

В этом случае довольно сложно что-либо посоветовать. По факту пенсию с 1 марта увеличили. Но потенциально его рост на будущее ограничили. Возможно, какая-то адвокатская контора и взялась бы за такое дело, но ситуация не совсем типичная, потому что правительство довольно хитро делает такие вещи.

Источник: НаПенсії.

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