По информации суда, младший сержант в августе 2022 года покинул место своей дислокации и ушел от исполнения служебных обязанностей.

Мобилизация в Украине продолжается, но часть украинских мужчин пытаются ее избежать. В Николаевской области осудили младшего сержанта, которого почти год не было на службе. Известно, что мужчина вернулся на службу и прибыл в ТЦК, но суд принял строгое решение.

Об этом говорится в приговоре Новобугского районного суда Николаевской области.

По информации суда, младший сержант в августе 2022 года покинул место своей дислокации и избегал от исполнения служебных обязанностей до июня 2023 года.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он объяснил, что, "осознавая, что совершил, и желая продолжить военную службу, он добровольно пришел в ближайший территориальный центр комплектования и социальной поддержки".

Суд признал мужчину виновным по ч. 5 ст. 407 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание в размере 1 года и 6 месяцев в дисциплинарном батальоне.

Напомним, после 16 июля повестки в Украине смогут присылать обычной почтой – после того, как истечет установленный законом срок в 60 дней на уточнение военно-учетных данных.

Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает, либо отказывается опять же под подпись, либо повестка возвращается и таким образом опять же считается, что повестка была доставлена. Если человека не было физически на месте и возвращается, то запускается механизм административного правонарушения.

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