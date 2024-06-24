Кулинар и победительница проекта "Мастер Шеф-12" показала, как приготовить молодой картофель так, чтобы было вкуснее, чем в любом ресторане.

Молодой картофель, приготовленный любым способом – это уже деликатес.

Со сливочным маслом или сметаной, с зеленью с чесноком или в сливочном соусе – молодой картофель всегда невероятно вкусный.

Победительница «Мастер Шеф» Валерия Матрохина поделилась на своей странице в Инстаграм рецептом еще одного вкусного блюда из молодого картофеля, появлению на столе которого будет рад любой. Это молодой картофель с лисичками.

Что приготовить из молодого картофеля.

И для этого понадобятся такие ингредиенты: молодой картофель, лисички, любимые специи, масло, лук, чеснок и мука, а также сыр пармезан и сливочное масло.

Также Матрохина рассказала, как помыть лисички так, чтобы полностью избавиться от остатков земли. По ее словам, необходимо засыпать грязные лисички мукой и обвалять их.

Затем залить водой и хорошо промыть.

«Мука помогает смыть всю землю и во время ужина у вас не будет этого романтического хруста земли на зубах», - рассказала победительница «Мастер Шеф».

Что приготовить из молодого картофеля.

Итак, молодую картоплю необходимо порезать на половинки, выложить в тарелку, посыпать любимыми специями и полить растительным маслом, а также добавить пармезан.

Картошку поджариваем. Также поджариваем лисички и измельченный лук с чесноком. Добавляем к лучку и лисичкам сливочное масло.

Выкладываем на тарелку поджаренный картофель с сыром пармезан и добавляем лисички.

Вот и все, вкусное и ароматное блюдо из молодого картофеля готово!

Что приготовить из молодого картофеля.

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