Для этого завтрака, рецептом которого поделился известный ресторатор, понадобятся яйца, но никакой яичницы или омлета готовить не придется.

Всем, кто любит легкие и полезные завтраки, ресторатор Савелий Либкин предлагает приготовить яичный салат.

И для него понадобятся свежие яйца – 8 штук, зеленый лук, греческий йогурт – 150 г, дижонская горчица – 1 столовая ложка, свежий укроп – 1 столовая ложка и сок половинки лимона.

«Секрет этого салата состоит в том, что мы варим четыре яйца почти 7 минут, а четыре яйца ровно 8 минут», – рассказал Либкин на своей странице в Инстаграм.

Яичный салат на завтрак за 5 минут.

Половину яиц ресторатор рекомендует варить до того момента, когда желток остается сливочной консистенции.

"Если вы сварите яйца накануне вечером, завтрак сможете приготовить через пять минут", - заверил ресторатор.

После отваривания яйца охлаждаем в холодной воде и чистим. Теперь нарезаем яйца – достаточно большими кусочками. Зеленый лук необходимо тоже нарезать, но очень мелко.

Шинкуем укроп.

«Все помещаем в фарфоровую салатницу и добавляем йогурт, сок лимона и горчицу», – рассказал ресторатор о ходе приготовления завтрака.

Яичный салат на завтрак через 5 минут.

По словам ресторатора, лично он предпочитает дижонскую горчицу с медом.

«Все аккуратно перемешиваем, пока сливочные желтки не образуют с йогуртом и горчицей стойкую эмульсию. Нарезаем свежайший багет. Сверху выкладываем салат и одновременно варим кофе с молоком. Наслаждаемся!», – отметил ресторатор.

Яичный салат на завтрак через 5 минут.

Савелий Либкин также порекомендовал отказаться от употребления майонеза. Как в таком салате на завтрак, так и в других. Но если очень хочется «майонезного» вкуса, то можно греческий йогурт соединить с дижонской горчицей.

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