Свой любимый завтрак ресторатор и судья Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво может приготовить очень быстро – буквально за 5 минут.

На завтрак Хименес-Браво любит яйца, зелень, сыр, а также еще некоторые ингредиенты.

Какие именно – судья «Мастер Шеф» рассказал на своей странице в TikTiok .

"Мой любимый завтрак за 5 минут: яйца, шпинат, курица, сыр, авокадо, соль, перец, микрогрин", - рассказал Браво, показывая ход приготовления его завтрака за 5 минут.

Итак, яйца вбиваем в миску, перемешиваем вилкой и выливаем на горячую сковороду.

Омлет на завтрак с интересным ингредиентом.

Накрываем крышкой и когда яйца схватятся, добавляем свежий шпинат. Затем Эктор добавляет кусочки отварной курицы.

Твердый сыр натираем на большой терке и посыпаем омлет.

Омлет на завтрак с интересным ингредиентом.

Накрываем крышкой и жарим. Когда сыр расплавляется, Хименес-Браво снимает омлет со сковороды и выкладывает на тарелку.

Единственное, что осталось – выложить на омлет с курицей и шпинатом кусочки авокадо, добавить соль и перец по вкусу, а также микрогрин.

Омлет на завтрак с интересным ингредиентом.

Отметим, что микрогрин, то есть микрозелень – это ростки разных растительных культур, высотой не более 8 см, выращиваемых в течение 7-14 дней. Такая зелень и очень аппетитно смотрится, и имеет насыщенный вкус.

В продуктовых супермаркетах можно купить микрогрин рукколы, горошка, редиса, подсолнечника, капусты, кинзы, сои, лука, люцерны и других растений.

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