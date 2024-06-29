На пораженном трипсами растении появляются пятна – желтые и обесцвеченные и полосы.
Затем они сливаются. Листья растения, пораженные трипсом, увядают и осыпаются. Цветы, пораженные трипсом, опадают.
Лучшим средством профилактики против трипса является регулярный осмотр растения. Специалисты советуют тщательно осматривать цветки и листья – особенно нижнюю сторону.
Если же не принимать никаких мер, урожай на огороде или цветы в горшках могут погибнуть.
Наиболее эффективным методом борьбы с трипсами являются химические препараты.
Трипс на огурцах.
Также очень эффективны в борьбе с трипсой препараты с биологически активными веществами, в составе которых есть микроорганизмы и бактерии, вызывающие гибель вредителей.
Многие огородники предпочитают народные методы борьбы с трипсами. Но они не так эффективны, как химические препараты и средства с содержанием биологически активных веществ.
Один из методов борьбы с трипсами – раствор с дегтярным мылом. Для этого ½ куска мыла, натертого или мелко нарезанного, растворяют в полутора литрах теплой воды. Затем на литр воды берется 400 г раствора. Им огородники опрыскивают нижнюю часть листьев в течение всего вегетационного периода с перерывами в одну неделю.
Трипс на огурцах.
Раствор с нашатырным спиртом также еще одно народное средство в борьбе с трипсой.
Для этого в 10-литровом ведре воды растворяют 50 мл нашатырного спирта и 150 г натертого хозяйственного мыла. Лучше всего проводить обработку в тихую, безветренную погоду один раз в две недели.
Следует напомнить, что вовремя убранный и сожженный сорняк – тоже эффективный метод в борьбе с трипсами на участке.
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