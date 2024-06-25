В ходе обысков у депутата ему было доложено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего.

К действующему народному депутату Николаю Тищенко пришли с обысками - в его дверь постучало ДБР. По материалам Государственного бюро расследований (ГБР) Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по делу о незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Подробности сообщили в ДБР.

20 июня 2024 года в Днепре группа лиц, действуя по указанию народного депутата, незаконно лишила свободы потерпевшего – бывшего военнослужащего Вооруженных сил Украины.

В течение некоторого времени его содержали, нанося телесные повреждения. Следствие установило, что это преступление было совершено по предварительному сговору группой лиц с применением физической силы и специальных средств.

В ходе обысков у депутата ему было доложено о подозрении по факту незаконного лишения свободы потерпевшего (ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины). Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Во время обысков у Тищенко нашли кучу наличных и дорогие часы. В СМИ появилась информация, что $40-$50 тысяч стоят часы Audemars Piguet Royal Oak Offshore, которые нашли во время обыска. В гривнах – это около 2 млн.

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