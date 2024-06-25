В настоящее время задержали мэра города, председателя районного совета, бывшего начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета.

В городе Мукачево в Закарпатье СБУ и НАБУ задержали мэра Андрея Балогу и председателя Мукачевского районного совета Михаила Ланя. Чиновников подозревают в причастности к коррупционной схеме продаж местного стадиона "Авангард". Также, задержан начальник земельного отдела Мукачевского городского совета - Артур Самиляк.

О задержании сообщили в Telegram СБУ и журналист Виталий Глагола.

Их подозревают в злоупотреблении служебным положением с целью продажи по заниженной стоимости земельного участка в центре города, площадь которого составляет более 3 гектаров. Сумма ущерба от продажи стадиона и почти 3 га земли составляет примерно 100 миллионов гривен.

По данным следствия, мэр Мукачево на сессии городского совета обеспечил принятие решения о продаже земельного участка по заниженной почти в 9 раз цене. Покупателем выступило частное общество, фактическим контролером которого является председатель Мукачевского районного совета.

Это решение основывалось на экспертной денежной оценке, значительно занижавшей стоимость участка. Согласно материалам дела, за «заниженное заключение» владельцам компании-оценщика была предоставлена ​​взятка.

В результате таких махинаций земельный участок с рыночной стоимостью 84,6 млн грн был продан за 9,6 млн грн.

Кроме того, по материалам дела, городской голова личным решением предоставил обществу рассрочку платежа на шесть месяцев.

В настоящее время сотрудники СБУ и НАБУ задержали мэра города, председателя районного совета, бывшего начальника отдела коммунальной собственности и земельных отношений городского совета.

Чиновникам, а также двум владельцам компании-оценщика и оценщику готовятся сообщения о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов);

ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением);

ст. 368-4 (подкуп лица, оказывающего публичные услуги).

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