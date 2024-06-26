Прогнозируется, что повышение налогов для украинцев будет приносить в бюджет около 94 млрд грн.

В Украине готовятся к повышению основных налоговых ставок, включая НДС и НДФЛ. Это может произойти уже в июле этого года.

С целью компенсации фискальной дыры в размере 400 млрд грн запланировано повышение основных налогов, которое будет касаться всех граждан Украины. Особой частью этого плана есть повышение военного сбора с 1,5% до 5%.

Фактически это означает увеличение налога на доходы физических лиц, поскольку этот сбор введен как приложение к указанному налогу. Прогнозируется, что этот шаг будет приносить в бюджет около 94 млрд грн.

Правительство планирует повысить налог на добавленную стоимость (НДС), который в настоящее время составляет 20%. Пока не принято точное решение по масштабам повышения, однако обсуждается вариант увеличения на 2% или 3%. Это может принести к дополнительным поступлениям в бюджет около 120 млрд грн.

Каждый процентный пункт повышения ставки НДС приносит дополнительные 40 млрд грн в бюджет. С повышением обоих указанных налогов ожидается, что доходы увеличатся более чем на 200 млрд грн. Рассматривается возможность дополнительных поступлений в случае введения экономического бронирования.

Если упростить и разрешить участие ФЛП, возможный результат может достигнуть около 400 млрд грн, что позволит покрыть дефицит бюджета. Однако возникает еще одна проблема: значительная напряженность в обществе. Не все поддерживают введение экономического бронирования, и пока политическое решение по этому поводу остается неопределенным.

Источник: OBOZ.UA.

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