В разгар сезона сбор ягод, и многие люди активно ищут возможности заработать. Зарплата сборщиков ягод в Украине считается одной из самых высоких в сельском хозяйстве. По данным аналитиков, средняя оплата за такую ​​работу составляет около 25,2 тысячи гривен.

Отмечается, что сборщики грибов и урожая также могут рассчитывать на среднюю заработную плату в размере 25,2 тысячи гривен, как и сборщики ягод.

В то же время, подчеркивается популярность профессии собирателя. Аналитики зафиксировали значительное количество вакансий по всей Украине – 109 предложений работы и более 5,4 тысячи отзывов на объявление.

В целом отмечается, что наиболее прибыльной в аграрном секторе Украины является работа в лесном хозяйстве, где средняя заработная плата, по данным аналитиков, составляет 33 тысячи гривен.

Следующие по прибыльности профессии в этом секторе включают комбайнеров с заработной платой 31 тысяч гривен, трактористов – 27 тысяч гривен, агрономов – 24,7 тысяч гривен.

Отмечается, что война оказывает значительное влияние на аграрный сектор Украины. Например, по состоянию на май 2024 года на платформе OLX было размещено 1017 объявлений в сфере сельского хозяйства. За последний год количество вакансий в данной области уменьшилось на 20%.

Также в Украине 74% компаний испытывают дефицит кадров, особенно это ощутимо в строительной сфере, где сейчас не хватает до 30-40% специалистов. В этой связи предполагается, что строительные компании будут привлекать трудовых мигрантов, преимущественно из стран Азии и Африки. Эти мигранты готовы работать по меньшим зарплатам по сравнению с украинскими специалистами.

Источник: EastFruit.

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