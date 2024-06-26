Увеличение пенсий в июле будет касаться не всех украинских пенсионеров, а всего нескольких категорий.

В июле части украинских пенсионеров увеличат пенсионные выплаты. Увеличение будет касаться доплат по возрасту и специальным надбавкам от ООН.

Конкретно, уже со следующего месяца пенсионеры, достигшие 70, 75 или 80 лет, получат автоматические надбавки к пенсии. Эти доплаты будут начислены по данным, хранящимся в базе данных Пенсионного фонда.

Следовательно, в июле пенсионеры, достигшие соответствующего возраста, получат дополнительные выплаты в следующих размерах:

300 гривен для тех, кто имеет возраст от 70 до 74 лет включительно;

456 гривен для пенсионеров в возрасте от 75 до 79 лет включительно;

570 гривен для тех, кто в возрасте от 80 лет и старше.

Кроме этого, продлена программа поддержки пенсионеров с низкими пенсиями (менее 3250 гривен), проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий, согласно спискам Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Получение надбавки для пенсионеров с низкими пенсиями, проживающих в зонах активных или возможных боевых действий, также условлено отсутствием получения каких-либо выплат от международных организаций или государственной помощи для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года. Эти пенсионеры будут иметь право на прибавку до конца года. Размер этой надбавки составит разницу между суммой 3250 гривен и их пенсией. Автоматическое начисление надбавок обеспечено.

Источник: НаПенсии.

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