На продолжительность отключений глобально влияют три фактора – это ремонт атомных электростанций, величины импорта и погода, влияющая на потребление.

Украинцы могут столкнуться с регулярными отключениями электроэнергии в "серых зонах" из-за дефицита и роста потребления. В "белых зонах" подача света должна быть бесперебойной, но при отключении необходимо подать заявку через сайт сети.

Об этом написал гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

"В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная ", – отмечается в сообщении.

Ситуацию усложняет нерегулярность солнечной и ветровой генерации, которая меняется в течение суток. Также продолжаются ремонтные работы на атомных электростанциях, что существенно влияет на общую генерацию электроэнергии в стране.

Коваленко добавил, что в настоящее время в Украине действует новая система распределения электроэнергии между регионами, учитывающая разные факторы, включая критическую инфраструктуру, для более равномерного распределения энергии. Эта новая логика распределения между регионами Украины работает уже несколько недель и исключает некоторые учитываемые факторы. Есть еще несколько изменений, которые необходимо ввести, и они будут введены в ближайшее время.

Жителям "серых зон" следует рассчитывать, что в самые пиковые часы могут происходить отключение электроснабжения.

"Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни следует исходить из того, что в "серых зонах" света не будет", - подчеркнул гендиректор Yasno.

Вместе с тем, в "белых зонах" должно быть стабильное электрическое питание. Если его нет, следует подать заявку на вебсайте сети. Причиной может быть авария, ошибка или неисправность оборудования.

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