В Харькове разоблачена схема многомиллионных хищений средств одного из ведущих вузов. Подозрения были вручены трем фигурантам дела. Подробности скандальной истории сообщила пресс-служба Офиса Харьковской областной прокуратуры.

По данным следствия, на 2012 год проректор по научно-педагогической работе одного из университетов в Харькове поддерживал дружеские отношения с директором местной фирмы, которая в течение длительного времени выполняла подрядные ремонтные работы на этом вузе.

Вместе они решили организовать схему использования бюджетных средств учебного заведения. Чиновник университета предложил директору компании разместить на должностях фиктивных работников вуза, которые не должны присутствовать на рабочих местах и ​​не выполняли никаких обязанностей, предусмотренных их должностными обязанностями.

Общая сумма неподтвержденных начисленных и выплаченных зарплат и премий составляет практически 14,3 миллиона гривен.

В течение периода "оборудия" главный фигурант несколько раз менял свои должности в университете. С 2012 по 2018 он занимал должность проректора по научно-педагогической работе, с 2018 по 2023 — ректора, а с мая 2023 года его назначили Первым проректором вуза. В соответствии с принципиальной позицией стороны обвинения суд отстранил его от занимаемой должности.

Предварительное расследование осуществляется Службой безопасности Украины в Харьковской области с оперативной поддержкой сотрудников Службы Внутренней Безопасности Харьковского Регионального Управления Полиции №1 Главного управления национальной полиции в Харьковской области.

Последние новости Украины:

Напомним, случился новый скандал вокруг турникетов, медики возмущены новой закупкой госпиталя Нацгвардии.

Как сообщала Politeka, арестован бывший топслужащий СБУ.

Также писала Politeka, проведены обыски в рамках расследования возможной закупки вооружения по завышенным ценам.