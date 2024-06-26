При процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении водителю такси. Он обманул жену без вести пропавшего военного ВСУ. О его преступлении сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, водитель одной из такси-служб приехал по вызову к пассажирке.

Как отметили в полиции, после доставки ее к месту назначения мужчина закончил свою рабочую смену и уехал домой. Позже он получил уведомление от службы поддержки, что его пассажирка забыла свои вещи в автомобиле.

Сообщается, что открыв багажник автомобиля, мужчина заметил коробку, заверенную в пищевую пленку. После распаковки он обнаружил в ней 400 тысяч гривен. Это были средства, которые его пассажирка – жена военного получила от государства из-за исчезновения мужа без вести.

Водитель такси решил не возвращать коробку с деньгами, поэтому сообщил менеджеру службы поддержки такси, что в автомобиле не осталось забытых вещей.

Подсознательно понимая, что деньги могут искать у него, увез их «на хранение» своему товарищу. Правоохранители обнаружили деньги и вернули их владелице. Также сообщается, что предварительное расследование ведут следователи Соломенского отдела полиции города Киева.

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