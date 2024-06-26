Такой рецепт хорошо подходит для любителей сладостей и не требует много времени. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты для основы (форма 20 см)
- 300 г любого шоколадного печенья типа «Наполеон»
- 50 г сливочного масла
- 60 мл молока
Ингредиенты для сырной массы
- 460 г сливочного сыра
- 220 мл жирных сливок
- 150 г сахара
- 3 яйца
- 17 г кукурузного крахмала
- 60 г молочного шоколада
- 10 г песочной крошки (остатки от измельченного печенья)
- 130 г заспиртованных вишен (поместить вишни на ночь в коньяк или ром)
Для приготовления основы нужно измельчить шоколадное печенье в крошку, растопить сливочное масло и смешать его с крошкой и молоком. Затем нужно застелить форму пергаментом, выложить крошку, сформировать бортики и дно, после чего поставить форму в морозильную камеру на 30 минут.
Для сырной массы все ингредиенты комнатной температуры, кроме шоколада, крошки и вишен, нужно соединить и перемешать до однородности. Массу следует разделить на две равные части. В одну добавить растопленный шоколад, а в другую – крошки из печенья и слегка подсушенные и отжатые от влаги вишни.
Массу с вишнями выложить в форму и распределить, сверху выложить шоколадную массу. Выпекать чизкейк в мультипечи в режиме выпечки при 150 градусах примерно час. В духовке выпекать при 150 градусах час и десять минут. После выпечки дать полностью остыть и поставить в холодильник минимум на 5 часов.
Для вишневого топпинга нужно пересыпать сахар с крахмалом и добавить к вишням. Проварить 30 секунд после закипания, затем добавить желатин. Дать массе остыть и выложить сверху на стабилизированный чизкейк.
Последние новости Украины:
Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.
Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.
Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.