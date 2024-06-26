Приготовить сладкий чизкейк на печенье и с ягодами не так сложно, как кажется, благодаря детальной инструкции от украинского кулинарного блогера.

Такой рецепт хорошо подходит для любителей сладостей и не требует много времени. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты для основы (форма 20 см)

300 г любого шоколадного печенья типа «Наполеон»

50 г сливочного масла

60 мл молока

Ингредиенты для сырной массы

460 г сливочного сыра

220 мл жирных сливок

150 г сахара

3 яйца

17 г кукурузного крахмала

60 г молочного шоколада

10 г песочной крошки (остатки от измельченного печенья)

130 г заспиртованных вишен (поместить вишни на ночь в коньяк или ром)

Для приготовления основы нужно измельчить шоколадное печенье в крошку, растопить сливочное масло и смешать его с крошкой и молоком. Затем нужно застелить форму пергаментом, выложить крошку, сформировать бортики и дно, после чего поставить форму в морозильную камеру на 30 минут.

Для сырной массы все ингредиенты комнатной температуры, кроме шоколада, крошки и вишен, нужно соединить и перемешать до однородности. Массу следует разделить на две равные части. В одну добавить растопленный шоколад, а в другую – крошки из печенья и слегка подсушенные и отжатые от влаги вишни.

Массу с вишнями выложить в форму и распределить, сверху выложить шоколадную массу. Выпекать чизкейк в мультипечи в режиме выпечки при 150 градусах примерно час. В духовке выпекать при 150 градусах час и десять минут. После выпечки дать полностью остыть и поставить в холодильник минимум на 5 часов.

Для вишневого топпинга нужно пересыпать сахар с крахмалом и добавить к вишням. Проварить 30 секунд после закипания, затем добавить желатин. Дать массе остыть и выложить сверху на стабилизированный чизкейк.

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