Чтобы побаловать себя чем-то вкусным и не простым салатом, попробуйте сделать сытный перекус - соленый Наполеон с зеленью.

Такой Наполеон не заменит десерт, однако приятно удивит желающих сытно перекусить на обед или ужин, причем его можно брать в качестве дополнения к другим блюдам.

Ингредиенты:

500 г слоеного бездрожжевого теста. 200 г майонеза. 1 чайная ложка гранулированного чеснока или два-три зубчика свежего чеснока. Несколько веточек укропа. 2 яйца. 180 г консервированного тунца. 100 г твердого сыра.

Разморозьте тесто согласно инструкции на упаковке. Вырежьте из теста два одинаковых прямоугольника размером 18-19 см при помощи острого ножа. Разместите заготовки и обрезки теста на пергаментной бумаге и выпекайте их в духовке при температуре 220 градусов в течение 15 минут. Дайте лепешкам полностью остыть, затем каждый корж разрежьте на две части.

Приготовьте начинку. К майонезу добавьте измельченный укроп и чеснок, хорошо перемешайте. Возьмите первый корж и смажьте его майонезной смесью (3-4 столовые ложки). Сверху выложите измельченные вареные яйца. Накройте следующим коржом и снова смажьте его майонезной смесью.

Выложите тунец, предварительно убрав из него жидкость. Затем накройте третьим коржом, смажьте его майонезом и выложите натертый твердый сыр. Накройте последним коржом и смажьте оставшимся майонезом. Обрезки теста измельчите в крошку и присыпьте ею тортик. Поставьте его в холодильник на несколько часов.

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