Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова поделилась рецептом вкусных грибов в маринаде, которые подойдут и к празднику, и к обычному ужину.

Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в социальной сети, как сделать вкусные маринованные грибы, которые подойдут к любому столу.

Ингредиенты:

Шампиньоны – 500 г

Вода - 500 мл

Соль – 2 ч.л.

Сахар – 1 ч.л.

Растительное масло – 50 г

Чеснок - 3 зубчика

Лавровый лист – 3 шт.

Уксус столовый 9% (или яблочный) – 2 ст.л.

Черный перец горошком – 15 шт.

Инструкции:

В кастрюлю налейте воду и добавьте уксус, соль, сахар, растительное масло, лавровый лист, черный перец и измельченный чеснок, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Доведите маринад до кипения.

Пока маринад готовится, промойте шампиньоны.

Залейте шампиньоны водой и добавьте 2 ст. л. муки, хорошо размешайте.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, далее бросьте промытые шампиньоны в кипящий маринад.

Когда рассол снова закипит, убавьте огонь и дайте шампиньонам покипеть на малом огне под крышкой 7-10 минут.

Закройте крышкой и оставьте на ночь в холодильнике, лучше на сутки.

На следующий день шампиньоны будут готовы к употреблению. Можно есть сразу, но они еще вкуснее, если настоятся, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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