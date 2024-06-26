Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в социальной сети, как сделать вкусные маринованные грибы, которые подойдут к любому столу.
Ингредиенты:
- Шампиньоны – 500 г
- Вода - 500 мл
- Соль – 2 ч.л.
- Сахар – 1 ч.л.
- Растительное масло – 50 г
- Чеснок - 3 зубчика
- Лавровый лист – 3 шт.
- Уксус столовый 9% (или яблочный) – 2 ст.л.
- Черный перец горошком – 15 шт.
Инструкции:
В кастрюлю налейте воду и добавьте уксус, соль, сахар, растительное масло, лавровый лист, черный перец и измельченный чеснок, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Доведите маринад до кипения.
Пока маринад готовится, промойте шампиньоны.
Залейте шампиньоны водой и добавьте 2 ст. л. муки, хорошо размешайте.
"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, далее бросьте промытые шампиньоны в кипящий маринад.
Когда рассол снова закипит, убавьте огонь и дайте шампиньонам покипеть на малом огне под крышкой 7-10 минут.
Закройте крышкой и оставьте на ночь в холодильнике, лучше на сутки.
На следующий день шампиньоны будут готовы к употреблению. Можно есть сразу, но они еще вкуснее, если настоятся, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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