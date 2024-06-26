В настоящее время военнослужащий находится под стражей, но имеет право на внесение залога.

В Одессе полицейские разоблачили 47-летнего военнослужащего, служившего в одной из местных воинских частей, в создании коррупционной схемы во избежание мобилизации. Он предлагал мужчинам услуги по оформлению фальшивых документов, позволявших им избежать военной службы за разные суммы денег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В Одессе полицейские разоблачили 47-летнего военнослужащего, организовавшего коррупционную схему во избежание мобилизации. За 900 долларов он обещал помочь "клиентам" получить документы о непригодности к военной службе и исключении из военного учета. Кроме того, за 3000 гривен военнослужащий предоставлял незаполненные повестки с гербовой печатью и подписями должностных лиц.

Военнослужащий получил деньги через посредника, обратившегося к нему с просьбой помочь своему другу. В обмен на эту услугу он передал документы для исключения из военного учета и три пустых повестки. Уклоняющий должен был самостоятельно заполнить эти повестки и указать дату якобы явки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это должно стать основанием во избежание получения реальной повестки.

Правоохранители задержали военнослужащего сразу после получения последней части взятки. У него изъяли деньги, банковские карты, мобильный телефон, часть ранее полученных средств и военно-учетные документы.

Фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему грозит заключение сроком до восьми лет. В настоящее время военнослужащий находится под стражей, но имеет право на внесение залога.

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