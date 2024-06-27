Кабачки по-корейски – это невероятно вкусная и доступная закуска, которая готовится настолько просто и быстро, что ее можно делать хоть каждый день.

В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ предложила украинцам рецепт невероятно вкусного салата-закуски – кабачков по-корейски.

"Обожаю кабачки. Овощ, из которого можно приготовить что угодно. Хоть десерт. Хоть салат. Хоть гарнир. А сегодня поделюсь легким рецептом салата-закуски", - рассказала шеф-повар.

Чтобы приготовить кабачки по-корейски, нам понадобятся следующие ингредиенты:

кабачки – 2 шт. (средние)

морковь – 2 шт.

чеснок – 4 зуб.

соль – 1-1,5 ч.л.

сахар – 2 ч.л.

кориандр – 1 ч.л.

паприка – 1 ч. л.

черный или красный перец – по вкусу

уксус 9% – 1 ст.л.

растительное масло – 50 г

лук зеленый

кунжут

Кабачки нарезаем тонкими полукольцами. Морковь также нарезаем – это удобно делать либо с помощью терки для моркови по-корейски, либо экономкой с таким ножом. Чеснок натираем на мелкой терке.

В миске смешиваем кабачки, морковь, чеснок, добавляем соль, сахар, кориандр, паприку, черный или красный перец и уксус.

Чтобы вкус и аромат овощей и специй раскрылся максимально, заливаем их очень горячим растительным маслом, но это не обязательно, можно и не разогревать его. Еще вкуснее получится, если часть растительного масла заменить кунжутным.

В конце добавляем кунжут, нарезанный зеленый лук и перемешиваем. Кабачки по-корейски можно есть сразу или дать им постоять в холодильнике хотя бы 30 минут.

Также по желанию можно добавлять в кабачки по-корейски кинзу. Также специи можно заменить готовой смесью специй для моркови по-корейски, которая продается в магазинах.

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