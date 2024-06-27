Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как в домашних условиях приготовить супервкусный, доступный и полезный майонез.

На своей странице в Instagram неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился самым простым рецептом вкусного домашнего майонеза.

Секрет майонеза от судьи "Мастер Шеф" состоит в том, чтобы готовить его на основе не сырых яиц, а из вареных. Это очень просто, быстро, из доступных ингредиентов и без риска получить сальмонеллез.

"Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отметил, что домашний майонез получается гораздо вкуснее магазинного, а также полезным, ведь не содержит вредных добавок.

Для приготовления домашнего майонеза "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал:

яйца - 3 шт.

вода — 80 г

оливковое масло - 50 г

уксус (лучше всего подойдет винный) – 1 ст.л.

соль - по вкусу

Яйца "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво отваривает вкрутую, оставляет их остыть и чистит.

В чашу блендера отправляем вареные яйца, растительное масло, воду, уксус и соль, перебиваем все до однородности – и домашний майонез готов. Это универсальный соус, который можно добавлять и в салаты, и в другие блюда.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также предложил украинцам рецепт оригинальной закуски, на приготовление которой уйдет всего 15 минут – макарон фри.

Чтобы приготовить макаронные чипсы, сначала отвариваем макароны в подсоленной воде, а затем обжариваем до золотистости в достаточном количестве растительного масла. Даем им немного остыть, посыпаем паприкой и наслаждаемся.

Последние новости Украины:

Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.

Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.

Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.