На своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко показала, как вкусно замариновать и пожарить грибы.
Грибной шашлык – это невероятно вкусное и сочное блюдо, легкое и довольно малокалорийное. Он очень просто и быстро готовится и может дать фору даже мясному шашлыку.
Звезда "Мастер Шеф" отметила, что приготовить такие грибочки можно как на природе на мангале, так и в домашних условиях, главное – это правильный маринад.
Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:
- шампиньоны – 6 шт.
- бекон (сыро-вареный или сыро-копченый) – 12 слайсов
- сыр (звезда "Мастер Шеф" взяла твердую моцареллу) – 100 г
Чтобы замариновать грибочки, нам понадобятся следующие ингредиенты:
- майонез – 1 ст.л.
- соевый соус – 2 ст.л.
- чеснок – 5 зуб.
- соль, перец, специи для барбекю, копченая паприка – по вкусу
Сначала звезда "Мастер Шеф" промывает шампиньоны и убирает ножки – нам понадобятся только шапочки.
В миску складываем шапки грибов, добавляем все ингредиенты для маринада (майонез, соевый соус, измельченный чеснок, соль и специи), перемешиваем и оставляем мариноваться примерно на 30 минут.
Сыр разрезаем на кубики и в каждую шапку гриба кладем по кусочку. Кладем два слайса бекона крест-накрест, посередине кладем гриб и заворачиваем, как на видео. Так делаем со всеми грибами.
Нанизываем грибы в беконе на шампур и жарим на мангале до золотистости.
Последние новости Украины:
Победительница "Мастер Шеф" дала рецепт легкого десерта с клубникой.
Как быстро замариновать лук: шеф-повар дал рецепт универсальной закуски.
Лучше майонеза: финалистка "Мастер Шеф" поделилась рецептами вкусных заправок и соусов.