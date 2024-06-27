Если вы собираетесь на шашлыки, то обязательно, кроме мяса, приготовьте такие грибочки по рецепту звезды двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольги Рябенко.

На своей странице в Instagram суперфиналистка кулинарного проекта "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко показала, как вкусно замариновать и пожарить грибы.

Грибной шашлык – это невероятно вкусное и сочное блюдо, легкое и довольно малокалорийное. Он очень просто и быстро готовится и может дать фору даже мясному шашлыку.

Звезда "Мастер Шеф" отметила, что приготовить такие грибочки можно как на природе на мангале, так и в домашних условиях, главное – это правильный маринад.

Для этого рецепта "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет:

шампиньоны – 6 шт.

бекон (сыро-вареный или сыро-копченый) – 12 слайсов

сыр (звезда "Мастер Шеф" взяла твердую моцареллу) – 100 г

Чтобы замариновать грибочки, нам понадобятся следующие ингредиенты:

майонез – 1 ст.л.

соевый соус – 2 ст.л.

чеснок – 5 зуб.

соль, перец, специи для барбекю, копченая паприка – по вкусу

Сначала звезда "Мастер Шеф" промывает шампиньоны и убирает ножки – нам понадобятся только шапочки.

В миску складываем шапки грибов, добавляем все ингредиенты для маринада (майонез, соевый соус, измельченный чеснок, соль и специи), перемешиваем и оставляем мариноваться примерно на 30 минут.

Сыр разрезаем на кубики и в каждую шапку гриба кладем по кусочку. Кладем два слайса бекона крест-накрест, посередине кладем гриб и заворачиваем, как на видео. Так делаем со всеми грибами.

Нанизываем грибы в беконе на шампур и жарим на мангале до золотистости.

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