Победительница второго сезона и экс-судья "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась простым рецептом домашнего печенья, после которого вы не захотите магазинное.

В этот раз бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить овсяное печенье за ​​15 минут, вкуснее магазинного.

Готовится овсяное печенье очень просто и быстро, а получается очень нежным, мягким внутри и хрустящим снаружи.

Чтобы приготовить овсяное печенье, Мастер Шеф Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:

овсяные хлопья быстрого приготовления – 100 г

мука – 100 г

разрыхлитель - 4 г

соль - щепотка

корица или ванильный сахар для аромата

яйцо – 1 шт.

сахар – 100 г

сливочное масло 82% - 80 г

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает и перебивает в блендере до однородности сухие ингредиенты: овсяные хлопья, муку с разрыхлителем, щепотку соли, а также корицу или ваниль.

Овсяную смесь пересыпаем в миску и перемешиваем с сахаром. Затем добавляем растопленное сливочное масло, одно яйцо и замешиваем тесто.

Из этого количества ингредиентов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская делает 9 шт. печенья, поэтому тесто делим на девять равных частей массой 50 г. Формируем шарики, немного их прижимаем в форму шайбы и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Выпекаем овсяное печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут (с конвекцией). Достаем, дём готовому печенью остыть и можно наслаждаться.

"Отлично смакует с молоком", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.

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