В этот раз бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как приготовить овсяное печенье за 15 минут, вкуснее магазинного.
Готовится овсяное печенье очень просто и быстро, а получается очень нежным, мягким внутри и хрустящим снаружи.
Чтобы приготовить овсяное печенье, Мастер Шеф Елизавета Глинская берет следующие ингредиенты:
- овсяные хлопья быстрого приготовления – 100 г
- мука – 100 г
- разрыхлитель - 4 г
- соль - щепотка
- корица или ванильный сахар для аромата
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 100 г
- сливочное масло 82% - 80 г
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает и перебивает в блендере до однородности сухие ингредиенты: овсяные хлопья, муку с разрыхлителем, щепотку соли, а также корицу или ваниль.
Овсяную смесь пересыпаем в миску и перемешиваем с сахаром. Затем добавляем растопленное сливочное масло, одно яйцо и замешиваем тесто.
Из этого количества ингредиентов "Мастер Шеф" Елизавета Глинская делает 9 шт. печенья, поэтому тесто делим на девять равных частей массой 50 г. Формируем шарики, немного их прижимаем в форму шайбы и выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Выпекаем овсяное печенье в разогретой до 180 градусов духовке в течение 15 минут (с конвекцией). Достаем, дём готовому печенью остыть и можно наслаждаться.
"Отлично смакует с молоком", - добавила "Мастер Шеф" Елизавета Глинская.
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