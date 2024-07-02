Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом невероятных шоколадных вареников "Черный лес".
"Вы себе просто не представляете, как это вкусно! Готовьте! Будете в восторге! Начинка просто огонь. Вишня с шоколадом, представляете, как это вкусно?", - подчеркнула кулинар.
Для теста на вареники нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 320 г
- какао-порошок - 30 г
- соль – 0,5 ч.л.
- сахар – 1 ст.л.
- растительное масло – 1 ст.л.
- вода (кипяток) - 250 г
Для начинки берем вишни без косточек и мелко нарезанный шоколад (или в калетах).
Чтобы приготовить тесто для вареников, сначала смешиваем муку с какао-порошком, солью и сахаром. Далее добавляем растительное масло, кипяток и начинаем замешивать тесто сначала с помощью ложки или лопатки, а в конце домешиваем руками.
Готовое тесто оставляем, чтобы оно полностью остыло. Затем раскатываем его, стаканом вырезаем кружочки, выкладываем начинку (вишни + кусочки шоколада) и залепляем вареники.
Варим шоколадные вареники в кипящей подсоленной воде примерно три минуты.
Подавать такие вареники кулинар советует с вишневым соусом. Для этого берем сок с вишен, по вкусу добавляем сахар и корицу, ставим на огонь и прогреваем. Когда закипит, добавляем разведенный в холодной воде крахмал, снова доводим до кипения – и готово. На 150 г сока требуется примерно 0,5 ст.л. крахмала.
"Попробуйте! Делать их легко и достаточно быстро!", – добавила Татьяна Юшина.
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