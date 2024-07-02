Достаточно один раз попробовать шоколадные вареники с вишнями, и это сочетание сразу станет одной из ваших любимых начинок, ведь это невероятно вкусно.

Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", известная фудблогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом невероятных шоколадных вареников "Черный лес".

"Вы себе просто не представляете, как это вкусно! Готовьте! Будете в восторге! Начинка просто огонь. Вишня с шоколадом, представляете, как это вкусно?", - подчеркнула кулинар.

Для теста на вареники нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 320 г

какао-порошок - 30 г

соль – 0,5 ч.л.

сахар – 1 ст.л.

растительное масло – 1 ст.л.

вода (кипяток) - 250 г

Для начинки берем вишни без косточек и мелко нарезанный шоколад (или в калетах).

Чтобы приготовить тесто для вареников, сначала смешиваем муку с какао-порошком, солью и сахаром. Далее добавляем растительное масло, кипяток и начинаем замешивать тесто сначала с помощью ложки или лопатки, а в конце домешиваем руками.

Готовое тесто оставляем, чтобы оно полностью остыло. Затем раскатываем его, стаканом вырезаем кружочки, выкладываем начинку (вишни + кусочки шоколада) и залепляем вареники.

Варим шоколадные вареники в кипящей подсоленной воде примерно три минуты.

Подавать такие вареники кулинар советует с вишневым соусом. Для этого берем сок с вишен, по вкусу добавляем сахар и корицу, ставим на огонь и прогреваем. Когда закипит, добавляем разведенный в холодной воде крахмал, снова доводим до кипения – и готово. На 150 г сока требуется примерно 0,5 ст.л. крахмала.

"Попробуйте! Делать их легко и достаточно быстро!", – добавила Татьяна Юшина.

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