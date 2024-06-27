В этот раз на своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как приготовить маринованную черешню и вкусный салат с ней.

Черешню вкусно есть и просто так, но из нее также можно готовить разные блюда, например, замариновать ее, и у нас получится невероятно вкусная и оригинальная закуска.

Чтобы приготовить маринованную черешню, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:

черешня - 300 г

уксус (лучше всего подойдет винный) – 20 г

сахар – 30 г

соль – 10 г

вода - 200 г

специи (корица, кардамон, перец, тархун)

Черешню "Мастер Шеф" Владимир Ярославский чистит от косточек и часть косточек раскалывает в ступке или молотком. Черешню без косточек складываем в баночку.

Для маринада смешиваем воду, уксус, сахар, соль, специи, немного расколотых косточек черешни и прогреваем эту смесь до кипения. Горячим маринадом заливаем черешни в банке, оставляем охлаждаться – и готово.

Один из рецептов, для которого "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует маринованную черешню, это вкусный летний салат с сыром и томатами.

Для приготовления салата на тарелку судья "Мастер Шеф" выкладывает промытые и просушенные листья салата и рукколу, добавляет разрезанные пополам помидоры черри, любой сыр (твердый или крем-сыр), маринованную черешню, любимые орешки. Для заправки Владимир Ярославский добавляет в салат немного меда и ароматное масло.

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