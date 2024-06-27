Этот рецепт особенный тем, что готовится он просто и быстро, очень универсален и благодаря ему разнообразить можно не только завтраки, но и обеды и ужины.

Приготовленная по этому рецепту вкусняшка может стать дополнением к любому блюду.

Ведь речь идет о лабне – традиционном крем-сыре кухни стран Ближнего Востока на основе йогурта.

«Нежный и аппетитный. Особенно нравится на завтрак с тостами. Прекрасное дополнение к любому блюду. А еще мне нравится, что можно комбинировать любимые специи и получать каждый раз вкусный, но разный вариант», - отметила шеф-повар Валентина Саенко на своей странице в Инстаграм, добавив, что также этот крем-сыр очень просто готовить.

Рецепт на завтрак.

Итак, для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: Йогурт греческий – 1 уп, щепотка соли, сухой чеснок, специи – паприка, кориандр, зира, орегано, чабрец, сушеная зелень.

Список специй можно дополнить или изменить.

«Йогурт перемешиваем с щепоткой соли. Я добавила еще сухой чеснок. Выкладываем на полотенце или марлю и на сито. Сверху ставим гнет и на ночь в холодильник. Должна стечь лишняя жидкость», - рассказала Валентина о ходе приготовления крем-сыра.

Рецепт на завтрак.

«Очень люблю этот сыр к завтраку. Также можно делать сладкий, к сырникам, например», – рассказала шеф-повар.

«Как аппетитно выглядит», – комментируют подписчики на страницу Валентины рецепт этого блюда к завтраку.

Рецепт на завтрак.

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