Украина пересмотрела графики отключений электроэнергии, что привело к продлению без света в некоторых областях. Например, в Киевской области гарантированные два часа без электроснабжения увеличились почти вдвое, теперь это не менее четырех часов непрерывного отключения. В Полтавской области время со светом сократилось с 11,5 до 6 часов в сутки.

Почему и как увеличили продолжительность отключений и когда ситуация может измениться.

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Обновленный график приведет к увеличению продолжительности отключения вдвое.

С начала 24 июня Киевская область проработала новые графики отключений электроэнергии, отмечая значительное увеличение продолжительности отключений. Эта потребность возникла из-за нехватки лимитов, выделенных для региона, что вызвано ростом потребления под влиянием жары. Обновленные графики предназначены для лучшего соответствия текущей ситуации, в частности:

  • Увеличилось количество групп отключений.
  • Продолжительность гарантированного отключения в воскресенье теперь меньше, чем в субботу или в будние дни.
  • Продолжительность отключений выросла вдвое: с двух часов увеличилась до четырех часов.

Киевская область далеко не единственная за последние дни столкнулась с неприятными переменами. Еще несколько недель назад Днепропетровской области ограничений хватало, чтобы использовать графики лишь часть суток.

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Теперь были не только введены новые графики на весь день, но и ужесточены. Ранее в Днепре и области не использовали "серые зоны". В некоторых городах Днепропетровщины действовал график "четыре на четыре" (четыре часа с электричеством и четыре без).

Согласно новому графику:

  • Гарантированный период с электричеством сократили с 14 до 2 часов (в семь раз!).
  • Период без электричества днем ​​увеличили с 6 до 12 часов (по 4 часа подряд).
  • Была введена серая зона (период возможных отключений).

Ситуация значительно усугубилась в Полтавской области. Ранее график для первой очереди предполагал следующее распределение времени: с 00.00 до 04.00 был гарантированный период с электроснабжением. С 04.00 до 06.30 происходило гарантированное отключение, после чего до 7.30 было время возможных отключений. С 7.30 до 10.00 снова был гарантированный период со светом, после чего еще 2,5 часа отключений, затем час возможных отключений и снова 2,5 часа с электроснабжением.

Отключение света

Уже в мае энергетики предупреждали о сложной ситуации летом перед повышением тарифов, с наибольшим ожидаемым в июле дефицитом. "Укрэнерго" также отмечало это. Выход из этой ситуации может прийти только после завершения ремонтов энергоблоков АЭС, но это произойдет не сразу.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко в своем Facebook отметил, что следующие 6-8 недель будут трудными с проблемой дефицита, которая ухудшается из-за роста потребления. По словам советника премьер-министра Украины и члена Наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрия Бойко, жесткие ограничения будут действовать до августа.

Источник: OBOZ.UA.

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