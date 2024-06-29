Такая подкормка гортензии поможет сделать так, чтобы цветы увеличились в размере и стали более яркими, а листья при этом приобрели насыщенный зеленый цвет.

В выращивании гортензий, как и в каждом деле, есть свои секреты и правила. Так, опытные хозяева, садоводы и цветоводы знают, что если гортензию неправильно обрезать, она перестанет цвести.

Также пышных и ярких цветов от гортензии можно не ждать, если почва подобрана неправильно. Земля, на которой растет гортензия должна быть достаточно легкой, хорошо дренированной, с добавлением компоста и торфа, влагосодержащей. Многие виды гортензии лучше растут на кислой почве. Особенно это относится к сортам гортензии крупнолистной. Ее цветы приобретают синеватые оттенки именно на кислых почвах.

«Дело в том, что корневая система гортензии построена таким образом, что она в состоянии получать питательные вещества из почвы только если показатели pH 4-4,5-6. Если pH почвы 6-5, 7-8, то есть ближе к щелочным показателям, то гортензия очень медленно развивается. Она почти не растет, листья желтые, а цветы маленькие, если вообще они появляются», - рассказал опытный хозяин, садовник и автор канала «Наша дача!».

По словам пана Валерия, на щелочных почвах гортензию плохо выращивать, потому что корневая система растения не в состоянии получать железо, а железо – это основной элемент, который влияет на зеленый цвет гортензии.

Если у кого гортензия плохо развивается, ее необходимо подпитать. А именно удобрениями с подкислением для гортензий.

Также пан нВалерий посоветовал использовать при выращивании гортензий янтарную кислоту для подкисления поливного раствора.

«Янтарная кислота выступает в качестве активизатора развития корневой системы. Средство дешевое и общедоступное, можно использовать для подкисления, но минус этого способа подкисления почв, что янтарная кислота не имеет свойства подкормки. То есть она подкисляет, активизирует развитие корневой системы, но не подпитывает и цветы не будут большими», - предупредил пан Валерий.

Также хозяин рассказал об удобрениях для гортензий, благодаря которым можно регулировать цвет, которым будет цвести гортензия. Так, например, если гортензия красного цвета она будет синяя.

"То есть повышенная кислотность раствора дает синий цвет", - пояснил садовник.

По его словам, подкисление почвы наиболее хорошо влияет на общее развитие растений, дают им толчок наращиванию листьев и крупных цветов. Однако одного подкисления недостаточно.

«Если вы выращиваете гортензию и она не радует ваш глаз своим цветением, проводите любую такую ​​подкормку, ну в крайнем случае просто янтарной кислотой. Но лучше все же я советовал бы удобрениями именно подкисляющими, удобрениями содержащими весь состав питательных веществ. И гортензия покажет полную отдачу», - рассказал Валерий.

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