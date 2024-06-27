Крабовый салат содержит множество вариантов и методов приготовления. Это блюдо очень универсальное, так что экспериментировать можно и с ингредиентами, и с внешним видом.

Крабовый салат можно выложить слоями – и тогда он получится очень праздничным. А можно предпочесть классику и все ингредиенты просто нарезать и перемешать.

Также в крабовый салат добавляют ананасы, пекинскую капусту, разнообразные сыры, зеленый огурец.

Еще один вариант крабового салата, более летний – это с болгарским перцем и зеленым луком. О именно таком рецепте крабового салата и рассказала фудблогер и автор страницы с рецептами «Nata Cooking».

Летний рецепт крабового салата.

Итак, ингредиенты для крабового салата требуются следующие – 250 г крабовых палочек, 3-4 отварных яйца, половина болгарского перца, половина баночки кукурузы, 120 г сыра, зелень.

А заправить этот крабовый салат кулинар предлагает не просто майонезом, а сметанно-майонезным соусом. Для этого необходимо просто соединить майонез, сметану, добавить соль и перец и перемешать.

Крабовые палочки нарезаем маленькими кубиками. Яйца тоже режем маленькими кубиками.

Летний рецепт крабового салата.

Также кубиками нарезаем сладкий перец. Добавляем в салат консервированную кукурузу, измельченный зеленый лук, тертый сыр и заправку.

Перемешиваем крабовый салат и можно подавать на стол!

«Сделала, вкусно!»,

«Выглядит очень вкусно!» , – комментируют этот рецепт крабового салата подписчики на страницу Натальи.

Летний рецепт крабового салата.

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