В ТЦК считают мужчин уклоняющимися, поскольку те не обновляли свои данные еще с февраля 2022 года, что не отвечает требованиям нового Закона о мобилизации.

Некоторые родственники военнообязанных выражают недовольство действиями территориальных центров комплектования (ТЦК). Две женщины из Волыни рассказали о случаях, когда их сыновей и мужчин задерживали военнослужащие ТЦК по дороге на работу. Они жалуются на нарушение прав задержанных, а также на условия проведения военно-врачебной комиссии. Реакцию ТЦК на эти жалобы осветили в сюжете 12 канала.

Есения Павловская рассказывает, как ее мужа насильно отвезли в Луцкий ТЦК, когда он шел на работу, объяснив, что нужно уточнить данные. Она обратилась в полицию, адвоката и Минобороны с жалобами на незаконное содержание и мобилизацию.

По ее словам, ее муж был комиссован с 18 лет, а в ТЦК ему предложили пройти военно-врачебную комиссию (ВЛК) за 5 минут. Есения не единственная, кто сталкивается с подобными проблемами.

Волынянка Нина рассказала, как ТЦК незаконно забрали ее сына: "Мого сына незаконно забрало ТЦК и удерживали без всяких объяснений. На данный момент уже его увезли без ВЛК повезли на полигон. Сын позвонил по телефону и что его уже повезли на Ровно на полигон".

В местном ТЦК подтвердили, что этих двух мужчин увезли в ТЦК, но добавили, что не использовали физическую силу и действовали в рамках закона. Они считают мужчин уклоняющимися, поскольку те не обновляли свои данные еще с февраля 2022 года, что не отвечает требованиям нового Закона о мобилизации.

О праве задержания таких лиц на улице в ТЦК сообщили:

"Лица, уклоняющиеся от прохождения военной службы и нарушающие правила военного учета, могут быть задержаны органами национальной полиции. Кроме того, в рамках осуществления своих полномочий военнослужащие ТЦК и СП могут привлекаться к выявлению таких лиц и передавать их правоохранительным органам для дальнейших процессуальных действий". .

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