Рулет с крабовыми палочками по этому рецепту получается очень вкусным – сохраняйте рецепт, готовьте и наслаждайтесь.

Для приготовления такого крабового рулета понадобятся простые ингредиенты, пишет Politeka.net.

А для того, чтобы сделать его еще менее калорийным, можно обычный майонез заменить постным.

Итак, для крабового рулета, рецептом которого поделилась автор фублога «Valc Lyubov» понадобятся крабовые палочки, сыр моцарелла, яйца, лаваш, огурец и майонез.

Легкий крабовый рулет на скорую руку.

Крабовые палочки мелко нарезаем. Также следует нарезать отварные яйца. Моцареллу трем на крупной терке. К ингредиентам добавляем майонез и перемешиваем все.

Соль и перец можно добавить по вкусу.

Зеленый огурец можно нарезать полосками или слайсами.

Легкий крабовый рулет на скорую руку.



Раскладываем на столе лаваш и начинаем формировать рулет.

Смазываем лаваш смесью с крабовыми палочками, яйцами и сыром моцарелла. Выкладываем огурец и плотно заворачиваем лаваш в рулет.

Режем на порционной кусочки и можно подавать на стол!

Легкий крабовый рулет на скорую руку.



Легкий крабовый рулет на скорую руку.



Для того, чтобы рулет с крабовыми палочками был более насыщенным и мягким, можно оставить его в холодильнике, чтобы пропитался.

Комментируя этот рецепт крабового рулета, подписчики на страницу фудблогера отмечают, что также любят добавлять в него чеснок и зелень.

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