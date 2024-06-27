Украинцы получают пенсии и социальные выплаты даже во время войны, в то же время для многих доступны пенсионные льготы.

Несмотря на войну, украинские граждане продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Кроме того, для пенсионеров в Украине предусмотрены специальные льготы.

Следовательно, украинские пенсионеры могут воспользоваться бесплатным проездом во всех видах наземного транспорта, кроме такси. Они также могут бесплатно пользоваться пригородными поездами.

Более того, для пенсионеров также аннулировали земельный налог – они могут его не платить. Главное условие того, что их участок должен соответствовать определенным лимитам.

Люди с инвалидностью первой и второй групп также освобождены от уплаты земельного налога. Однако важным условием получения любых бесплатных льгот является наличие пенсионного удостоверения при лице.

Пенсионеры могут пользоваться не только бесплатными услугами, но и получать значительные скидки на ряд услуг. К примеру, они могут получить субсидию для уменьшения расходов на жилищно-коммунальные услуги. Некоторые пенсионеры могут даже получать 100% скидку на коммунальные платежи.

Согласно законодательству полностью освободить от оплаты жилищно-коммунальных услуг, топлива и газа могут пенсионеры из сельских местностей, которые в течение своей трудовой деятельности работали учителями, медицинскими работниками или работниками культуры.

Также пенсионеры могут воспользоваться определенными преимуществами в получении юридических услуг. Это включает:

профессиональную консультацию;

защита прав и интересов;

представление интересов гражданина.

Юридические услуги могут предоставляться пенсионерам как бесплатно, так и с большой скидкой.

Источник: 24 Канал.

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