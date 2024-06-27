В украинском информационном пространстве появились утверждения, что сотрудники, осуществляющие мобилизацию, будут работать на улицах в гражданской одежде.

После ряда скандалов в Украине стали обсуждать возможность превращения Территориальных центров сбора и командования (ТЦК) в гражданские структуры. О возможном реформировании недавно в интервью BBC заявил глава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

Он подтвердил, что такая идея действительно рассматривается. В то же время в украинском информационном пространстве появились утверждения, что в случае превращения ТЦК в гражданские структуры сотрудники, осуществляющие мобилизацию, будут работать на улицах в гражданской одежде, а не в военной. Таким образом, отличить их визуально от обычных прохожих станет практически невозможным.

Помощница Александра Завитневича уточнила, что глава комитета не высказывался по гражданской одежде, которую могут носить работники Территориальных центров сбора и командования (ТЦК).

Однако, согласно приказу Министерства обороны Украины № 606 от 20 ноября 2017 года, право ношения военной формы одежды имеют 6 категорий лиц. Приказ четко устанавливает, что такое право наделено:

военнослужащие;

военнообязанные при прохождении собрания;

резервисты;

курсанты;

лицеисты;

лица, уволенные с военной службы в запас или в отставку с правом ношения военной формы одежды, установленной на момент их увольнения.

Военный эксперт Алексей Гетьман, комментируя возможное реформирование Территориальных центров сбора и командования (ТЦК) и возможное изменение формы работников этих учреждений, выразил мнение, что от таких изменений государство почти не извлечет пользу.

"Возможно, идея заключается в том, что если гражданские будут работать с гражданскими, то вроде бы будет меньше конфликтов. Но зачем тогда ТЦК? Давайте эту работу будут выполнять гражданские администрации? Военнослужащие - это первое звено того, чтобы человек попал в ВСУ это военные. Если они будут гражданскими, то кому они будут подчиняться? – выразил свои сомнения Гетман.

Со своей стороны бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Селезнев замечает, что вопрос изменения формы в данном случае является второстепенным: " По факту ТЦК – это структурная составляющая Сухопутных войск, входящих в состав ВСУ. Если эта структура (ТЦК в гражданском формате – Ред.) будет подчиняться премьер-министру, который непосредственно занимается вопросом мобилизации, это абсолютно уместно".

Источник: ТСН .

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