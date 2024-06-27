Суд в Яворивском районе Львовской области признал старшего сержанта Петра виновным в небрежном отношении к военной службе. Он не сообщил о пьянке своего подчиненного, и поэтому ему незаконно насчитали премию в размере 15 тысяч гривен вместо штрафа. Об этом говорится в судебном реестре.

В июне 2024 года Яворовский районный суд Львовской области обнародовал постановление, согласно которому старший сержант Петр не сообщил свое командование в феврале 2023 года о том, что его подчиненный был в нетрезвом состоянии.

В результате этого военного не наказали за административное правонарушение, за которое предусмотрен штраф в размере 17 тысяч гривен за попойку во время службы. Вместо этого безосновательно подчиненного Петра премировали на сумму 15 тысяч гривен.

На старшего сержанта был составлен протокол по небрежному отношению к военной службе, но на рассмотрение дела он не явился. Дело рассмотрел судья Юрий Колтун, признавший военного виновным в административном правонарушении и оштрафовал его на сумму 17 тысяч гривен. Постановление можно оспорить путем подачи апелляции.

Напомним, что в Одессе полицейские разоблачили 47-летнего военнослужащего, служившего в одной из местных воинских частей, в создании коррупционной схемы во избежание мобилизации. Он предлагал мужчинам услуги по оформлению фальшивых документов, позволявших им избежать военной службы за разные суммы денег.

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