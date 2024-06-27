Конкретное должностное лицо будет отвечать за то, что данные о ТС не были предоставлены вовремя в ТЦК, поэтому нужно будет уплачивать штраф.

В Украине введены новые правила об обязательности обновления информации в ТЦК, которые распространяются не только на лиц призывного возраста, но и на транспортные средства. Это вызвало негодование среди владельцев автомобилей.

Неактуальная информация о зарегистрированных автомобилях теперь может привести к наложению крупных штрафов. Однако эти требования применяются только к конкретной категории транспортных средств.

Согласно последним дополнениям к постановлению Кабинета Министров №1921 от 21 апреля 2023 года, информация о регистрации (перерегистрации) и снятии с учета транспортных средств, которые находятся в собственности предприятий, учреждений и организаций и могут быть использованы для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил и других военных формирований в особый период, направляется в территориальные центры комплектования и социальной поддержки через территориальные органы, осуществляющие сервисные услуги МВД, ежеквартально и в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующих запросов от таких центров.

Следовательно, руководители предприятий, учреждений и организаций имеют обязательства подавать в территориальные центры комплектования (ТЦК) дважды в год – до 20 июня и 20 декабря – информацию о наличии транспортных средств, их техническом состоянии и лицах, работающих на этих транспортных средствах.

Согласно КУоАП, ответственность за несвоевременное обновление данных лежит на руководителе предприятия, но штраф может налагаться как на физическое лицо. То есть конкретное должностное лицо будет отвечать за то, что данные о ТС не были предоставлены вовремя в ТЦК. За нарушение этих требований предусмотрены штрафы от 34000 до 59500 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, военнообязанных женщин ждут штрафы, детали.

Как писала Politeka, в Раде предложили по-новому преследовать уклонистов.

Также Politeka сообщала, в сети разлетелось новое скандальное видео с мобилизацией.