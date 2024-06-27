Чаще всего задержки пенсий касаются внутренне перемещенных пенсионеров, которые должны подтвердить свое лицо и пройти процедуру идентификации, но есть и другие случаи.

Несмотря на сложную ситуацию, государство продолжает выплачивать пенсии и социальные выплаты наиболее незащищенным слоям населения. Впрочем, иногда бывают случаи задержки пенсионных выплат. Стало известно, почему задерживают пенсию и куда обращаться.

Чаще всего задержки пенсий касаются внутренне перемещенных пенсионеров, которые должны подтвердить свое лицо и пройти процедуру идентификации. Эту процедуру следовало завершить до 31 марта. Если пенсионеры не выполнили эти требования, они могут не получить пенсию до тех пор, пока не подтвердят свое лицо и не пройдут идентификацию.

Для этого необязательно посещать отделение Ощадбанка. Процедуру можно выполнить онлайн через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины или посредством видеосвязи со специалистом. Временно проживающие за пределами Украины лица могут обратиться в дипломатические представительства для прохождения идентификации.

Если пенсию в Украине задерживают, прежде всего проверьте срок действия вашей банковской карты. Это можно сделать в своем кабинете или просто посмотрев на цифры на карточке. Если срок действия карты истек, узнайте, можно ли его автоматически продлить. Если нет, то необходимо перевыпустить карту, обратившись в отделение банка.

Даже если срок действия карты истек, это не значит, что пенсионер не сможет получить свои средства. Пенсия продолжает поступать на счет, поэтому ее можно получить, заказав новую карту. Если деньги нужны срочно, обратитесь в отделение банка с паспортом и обналичьте в кассе.

Последние новости Украины:

Напомним, выплаты для пенсионеров с недостаточным стажем готовятся важные изменения.

Как писала Politeka, рост новых пенсий искусственно подтормаживают.

Также Politeka сообщала, размер пенсии можно увеличить более чем на 50%.