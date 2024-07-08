Средняя зарплата украинских чиновников превысила отметку в 50 тысяч гривен, отмечено в отчете Министерства финансов.

В мае этого года она составила 50,9 тысячи гривен, что на 32% больше, чем в январе 2024 года (38,6 тысячи гривен). Лидерами по уровню заработной платы оказались работники следующих органов:

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭК), где средняя зарплата составляет 89,7 тысячи гривен;

Антимонопольный комитет, где работники получают в среднем 88,3 тысячи гривен;

Секретариат Национального трехстороннего социально-экономического совета, где средняя зарплата составляет 72,4 тысяч гривен.

В комментариях к такой новости украинцы уже успели высказать свое мнение:

"Зато инфраструктуру нет денег чинить";

"А обычные люди на заводах, фабриках за 7-9 тысяч спину рвут";

"Тю, а что так мало? я думал, что там +100к UAH зарабатывают";

"Интересно, за 50к грн новые мерседесы на которых они ездят, можно хоть заправить на месяц, не говоря об обслуживании";

"Чем меньше зп у чиновника - тем больше вероятность коррупции. Поэтому, по моему мнению, это вынужденные цифры, иначе было бы еще хуже";

"А говорят в стране денег нет на восстановление энергетики...";

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