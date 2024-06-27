Сутный рулет может быть как закуской к другим блюдам, так и перекусом, поэтому его можно готовить для всей семьи. Об этом на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты:
- 300 г твердого сыра, натертого на крупной терке
- 3 яйца
- 100 г сметаны (15-20%)
- Сушеная зелень
- 500 г куриного фарша
- 1 большая луковица
- Сванская соль
Приготовление:
В натёртый сыр добавить яйца, сметану и сушеную зелень. Тщательно перемешать до получения однородной массы.
На противень выложить пергаментную бумагу и распределить по ней сырную массу ровным слоем. Выпекать при температуре 180 градусов в течение 10-12 минут, пока лепешка не приобретет легкий золотистый оттенок.
Луковицу мелко нарезать и поджарить до золотистого цвета. Добавить поджаренный лук и сванскую соль к куриному фаршу. Перемешать.
Вынуть готовую сырную лепешку из духовки и выложить на неё куриный фарш, равномерно распределив его по всей поверхности. Аккуратно свернуть лепешку в рулет, начиная с одного края, и плотно обернуть его фольгой.
Поместить рулет в духовку и запекать при температуре 180 градусов в течение 25 минут. Готовый рулет вынуть из духовки и дать ему остыть. Это блюдо можно подавать как горячим, так и холодным.
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