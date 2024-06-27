Украинские военнослужащие выражают возмущение по поводу заработной платы руководства ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго", значительно превышающей выплаты бойцам на передовой. С начала полномасштабной войны зарплаты в компании выросли вдвое.

Об этом сообщает военнослужащий Кирилл Сазонов, ссылаясь на официальные финансовые отчеты государственной энергокомпании. Он возмущен зарплатами в Укрэнерго, которые выше выплат на передовой.

Военнослужащий Кирилл Сазонов выразил удивление стремительным ростом заработной платы офисных чиновников Укрэнерго, приводя примеры из официальных данных. По его словам, в 2022 году руководители государственного предприятия получили суммарно 18 млн. гривен, в 2023-м - 29 млн. гривен, а за первые пять месяцев 2024 года - более 18 млн. гривен.

Всего с начала войны из бюджета на зарплаты руководству госкомпании израсходовано 64 млн грн.

Он подчеркнул, что всему должен быть предел, ведь простые украинцы, включая энергетиков, получают мизерные зарплаты, а военные рискуют жизнью на передовой, в то время как чиновники в офисах получают во время войны миллионные доходы.

Так, по его словам, линейные энергетики, которые круглосуточно вынуждены чинить подстанции, получают зарплату в 25-30 тыс. гривен, а директор госкомпании — не менее 2 млн. гривен в месяц.

"Напомню, что наши военные "на нуле" получают 100 тыс. А руководитель госкомпании Кудрицкий, сидя в кабинете в Киеве, назначил себе зарплату в 2 млн. Я военный, а не политический активист, но всему есть предел", - резюмировал боец .

Напомним, во время массовых длительных отключений электроэнергии в Украине и призывов к гражданам по поводу тотальной экономии энергоресурсов, НЭК "Укрэнерго" опубликовала данные о доходах руководящего состава компании. Согласно обнародованной информации, средняя месячная заработная плата одного члена правления составляет более 2 миллионов гривен.

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