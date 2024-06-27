Эти пирожные точно напомнят вкус детства, ведь раньше их не только часто продавали, но и любили готовить дома. С кремом рецепт будет более сладким, о чем на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.
Ингредиенты для теста:
- 2 яйца
- 170 г сахара
- 60 г мягкого сливочного масла
- 60 г сметаны
- 360 г муки
- 3 г разрыхлителя
- 1 г ванилина
Подготовьте все ингредиенты комнатной температуры. Взбейте яйца с сахаром в течение 5 минут до получения пышной массы.
Добавьте мягкое сливочное масло и сметану. Перемешивайте до однородности в течение 10-15 секунд. В несколько приёмов добавьте просеянную муку, ванилин и разрыхлитель, перемешивая смесь.
Замесите тесто сначала ложкой, а затем руками. Выложите тесто на пищевую плёнку и уберите в холодильник на 40 минут.
По истечении времени отщипните от теста одинаковые кусочки и сформируйте из них шарики, слегка прижимая сверху. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 13-15 минут. Дайте заготовкам немного остыть, затем аккуратно выньте серединки ножом. Далее займитесь кремами разного вида:
- 150 г варёной сгущёнки
- 130 г сливочного сыра
Взбейте охлаждённые ингредиенты в течение 1 минуты до получения однородной массы.
- 140 г варёной сгущёнки комнатной температуры
- 130 г сливочного масла комнатной температуры
Взбейте сливочное масло в течение 3 минут. Добавьте сгущёнку и перемешивайте до получения однородной массы.
Наполните каждую заготовку выбранным кремом. Соедините половинки заготовок, образуя пирожные. Для окрашивания растворите персиковое желе с небольшим количеством красителя или используйте свекольный и морковный сок. Для этого натрите свежие овощи на мелкую терку и отожмите сок. Окрасьте пирожные и затем обсыпьте их сахаром.
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