Приготовить сладкий десерт дома не составит труда, главное заранее выбрать крем для начинки, который вам больше нравится.

Эти пирожные точно напомнят вкус детства, ведь раньше их не только часто продавали, но и любили готовить дома. С кремом рецепт будет более сладким, о чем на своей странице рассказала Юлия Вилич в Instagram.

Ингредиенты для теста:

2 яйца

170 г сахара

60 г мягкого сливочного масла

60 г сметаны

360 г муки

3 г разрыхлителя

1 г ванилина

Подготовьте все ингредиенты комнатной температуры. Взбейте яйца с сахаром в течение 5 минут до получения пышной массы.

Добавьте мягкое сливочное масло и сметану. Перемешивайте до однородности в течение 10-15 секунд. В несколько приёмов добавьте просеянную муку, ванилин и разрыхлитель, перемешивая смесь.

Замесите тесто сначала ложкой, а затем руками. Выложите тесто на пищевую плёнку и уберите в холодильник на 40 минут.

По истечении времени отщипните от теста одинаковые кусочки и сформируйте из них шарики, слегка прижимая сверху. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 13-15 минут. Дайте заготовкам немного остыть, затем аккуратно выньте серединки ножом. Далее займитесь кремами разного вида:

150 г варёной сгущёнки

130 г сливочного сыра

Взбейте охлаждённые ингредиенты в течение 1 минуты до получения однородной массы.

140 г варёной сгущёнки комнатной температуры

130 г сливочного масла комнатной температуры

Взбейте сливочное масло в течение 3 минут. Добавьте сгущёнку и перемешивайте до получения однородной массы.

Наполните каждую заготовку выбранным кремом. Соедините половинки заготовок, образуя пирожные. Для окрашивания растворите персиковое желе с небольшим количеством красителя или используйте свекольный и морковный сок. Для этого натрите свежие овощи на мелкую терку и отожмите сок. Окрасьте пирожные и затем обсыпьте их сахаром.

Последние новости Украины:

Шашлык будет мягким и сочным: победитель "Мастер Шеф" дал рецепт идеального маринада.

Фантастически вкусные фаршированные яйца: Ольга Сумская поделилась любимым рецептом.

Как засолить красную рыбу: шеф-повар дала простой и супервкусный рецепт.