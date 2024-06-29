У украинцев есть возможность получить финансовую помощь до 5 тысяч долларов.

Министерство цифровой трансформации предоставило новый шанс для украинцев получить финансовую поддержку для развития своего бизнеса. Через программу Experiment 1.01 доступны гранты до 5000 долларов.

Об этом сообщила прессслужба Минцифры .

Курс "Experiment 1.01" предназначен для предпринимателей со своим бизнесом, запущенным после 2022 года, или для тех, кто только планирует создать свой стартап. После успешного завершения курса 20 участников вместе с менторами разработают собственные бизнес-проекты.

На заключительном этапе будут выбраны пять победителей, которые получат гранты по 5000 долларов на развитие своих идей.

Кураторы курса Александр Трегуб и Александр Иванов, соучредители Projector Institute, во время курса рассмотрят такие темы, как:

построение командной работы;

поиск финансирования и инвестиций;

поддержка в генерации новых идей;

финансовый учет, бухгалтерия и налоговое планирование;

управление кризисными ситуациями.

Курс пройдет онлайн с 18 июля по 29 августа 2024 года. Заявки принимаются до 14 июля.

"Не упустите возможность поднять свой бизнес на новый уровень. Experiment 1.01 реализуется Projector Institute и Projector Foundation с поддержкой Western NIS Enterprise Fund и при содействии Министерства цифровой трансформации, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, Действие. Бизнес", — добавили в Минцифре.

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