Министерство цифровой трансформации предоставило новый шанс для украинцев получить финансовую поддержку для развития своего бизнеса. Через программу Experiment 1.01 доступны гранты до 5000 долларов.
Об этом сообщила прессслужба Минцифры .
Курс "Experiment 1.01" предназначен для предпринимателей со своим бизнесом, запущенным после 2022 года, или для тех, кто только планирует создать свой стартап. После успешного завершения курса 20 участников вместе с менторами разработают собственные бизнес-проекты.
На заключительном этапе будут выбраны пять победителей, которые получат гранты по 5000 долларов на развитие своих идей.
Кураторы курса Александр Трегуб и Александр Иванов, соучредители Projector Institute, во время курса рассмотрят такие темы, как:
- построение командной работы;
- поиск финансирования и инвестиций;
- поддержка в генерации новых идей;
- финансовый учет, бухгалтерия и налоговое планирование;
- управление кризисными ситуациями.
Курс пройдет онлайн с 18 июля по 29 августа 2024 года. Заявки принимаются до 14 июля.
"Не упустите возможность поднять свой бизнес на новый уровень. Experiment 1.01 реализуется Projector Institute и Projector Foundation с поддержкой Western NIS Enterprise Fund и при содействии Министерства цифровой трансформации, Офиса по развитию предпринимательства и экспорта, Действие. Бизнес", — добавили в Минцифре.
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