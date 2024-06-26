Мэра Мукачево Балогу и председателя Мукачевского райсовета Ланя сообщили о подозрении в деле о продаже земли по заниженной цене.

По поручению руководителя САП, прокурор сообщил о подозрении городскому голове и председателю районного совета в Закарпатье. Их уличили в злоупотреблении служебным положением с целью продажи земельного участка коммунальной собственности площадью более 3 га по заниженной стоимости.

Прессцентр САП сообщает , что действия городского головы квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины, а председателю райсовета инкриминируют ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Кроме того, детективы НАБУ сообщили о подозрении еще четырем лицам:

бывшему начальнику отдела коммунальной собственности и земельным отношениям городского совета по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 368-4 УК Украины;

двум учредителям компании-оценщика по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368-4 УК Украины;

оценщику по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 358 УК Украины.

По информации САП, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Напомним, что в рамках досудебного расследования установлено, что городской голова обеспечил принятие решения горсоветом о продаже участка в центре города частному обществу, фактическим контролером которого является председатель районного совета. Для получения "нужной" экспертной оценки стоимости участка владельцам компании-оценщика предоставили неправомерную выгоду. В результате землю, рыночная стоимость которой составляет 84,6 млн грн, была продана за 9,6 млн грн, что нанесло территориальной общине ущерб на сумму 74,9 млн грн.

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