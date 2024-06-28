Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд, на этот раз звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась простым рецептом запеканки.

Финалистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам рецепт вкуснейшей кабачковой запеканки с сыром и ветчиной.

"Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд. Но сегодня предлагаю приготовить вкусную и очень сочную запеканку из цуккини или кабачков, с аппетитной хрустящей корочкой", – советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

Для приготовления сочной и вкусной кабачковой запеканки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

кабачки или цуккини – 2 шт.

соль и перец – по вкусу

панировочные сухари - 150 г

Пармезан – 100 г

масло

ветчина - 150 г

твердый сыр – 100 г

Кабачок или цуккини для приготовления запеканки Мастер Шеф Ольга Рябенко нарезает тоненькими кольцами. Складываем нарезанные кабачки в миску, добавляем соль и перец по вкусу, посыпаем панировочными сухарями, частью тертого пармезана и перемешиваем.

Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем половину кабачков, посыпаем тертым пармезаном, выкладываем слой ветчины и слайсы твердого сыра, как на видео.

Далее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает остальные кабачки и остатки панировочных сухарей и пармезана, а сверху немного поливает все маслом.

Отправляем запеканку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут до золотистой корочки.

"Если вы так же как я любите кабачки, и хотите радовать родных вкусненьким - храните рецепт", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

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