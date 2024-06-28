Финалистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам рецепт вкуснейшей кабачковой запеканки с сыром и ветчиной.
"Из кабачков можно приготовить много вкусных блюд. Но сегодня предлагаю приготовить вкусную и очень сочную запеканку из цуккини или кабачков, с аппетитной хрустящей корочкой", – советует "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
Для приготовления сочной и вкусной кабачковой запеканки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- кабачки или цуккини – 2 шт.
- соль и перец – по вкусу
- панировочные сухари - 150 г
- Пармезан – 100 г
- масло
- ветчина - 150 г
- твердый сыр – 100 г
Кабачок или цуккини для приготовления запеканки Мастер Шеф Ольга Рябенко нарезает тоненькими кольцами. Складываем нарезанные кабачки в миску, добавляем соль и перец по вкусу, посыпаем панировочными сухарями, частью тертого пармезана и перемешиваем.
Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем половину кабачков, посыпаем тертым пармезаном, выкладываем слой ветчины и слайсы твердого сыра, как на видео.
Далее "Мастер Шеф" Ольга Рябенко выкладывает остальные кабачки и остатки панировочных сухарей и пармезана, а сверху немного поливает все маслом.
Отправляем запеканку в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут до золотистой корочки.
"Если вы так же как я любите кабачки, и хотите радовать родных вкусненьким - храните рецепт", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".
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