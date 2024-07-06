Гортензию в горшках многие считают самыми красивыми цветами. Это растение дарит нежные и разноцветные соцветия, украшающие сады и квартиры.
Уход за гортензией в домашних условиях требует особого внимания. Это растение очень влаголюбивое и нуждается в поливе ежедневного. Листья гортензии опрыскивают, но цветы не трогают – иначе они могут завять.
Также гортензия не любит жару, поэтому с подоконника ее следует убрать и поставить так, чтобы палящие лучи солнца на нее не попадали.
При выращивании гортензии, как в горшке так и на открытом грунте очень важно выбрать правильную почву.
«Обязательно правильно посадите – в торф с песком или перлитом, если это макрофилы, или добавьте торфа, если это метельчатые или древовидные», – поделилась советом садовница и автор блога «Фильварок Сад Души».
По ее словам, в горшке можно выращивать все гортензии:
«И метельчатые, и древовидные, и широколиственные, и пильчатые. А некоторые даже очень нужно, потому что они выдерживают в открытом грунте не сильные морозы».
При посадке гортензии в горшок необходимо учитывать, что она будет меньше по размерам, чем в открытом грунте.
На зиму необходимо иметь защищенное место для их хранения – лучше всего это неотапливаемое помещение, с окнами или без – неважно.
«И обязательно правильно посадите – в торф с песком или перлитом, если это макрофилы, или добавьте торфа, если это метельчатые или древовидные», – посоветовала садовница тем, кто хочет иметь красивые гортензии.
Также садовница советует выбирать для гортензий большие горшки – не 5л, а 15, 20, 25л.
«Тогда вам не придется пересаживать их каждый год и в больших горшках легче поддерживать влажность почвы», – рассказала хозяйка.
Добавим, что гортензия может начать желтеть. Это свидетельствует о том, что растению нужен азот, больше влаги или произошло поражение хлорозом.
Если гортензия начала засыхать, это может свидетельствовать о неправильном поливе, отсутствии подкормки или травмированной корневой системе.
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