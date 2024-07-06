Опытная хозяйка рассказала о важных правилах выращивания гортензий в горшке, чтобы они цвели пышно и красиво.

Гортензию в горшках многие считают самыми красивыми цветами. Это растение дарит нежные и разноцветные соцветия, украшающие сады и квартиры.

Уход за гортензией в домашних условиях требует особого внимания. Это растение очень влаголюбивое и нуждается в поливе ежедневного. Листья гортензии опрыскивают, но цветы не трогают – иначе они могут завять.

Также гортензия не любит жару, поэтому с подоконника ее следует убрать и поставить так, чтобы палящие лучи солнца на нее не попадали.

При выращивании гортензии, как в горшке так и на открытом грунте очень важно выбрать правильную почву.

«Обязательно правильно посадите – в торф с песком или перлитом, если это макрофилы, или добавьте торфа, если это метельчатые или древовидные», – поделилась советом садовница и автор блога «Фильварок Сад Души».

По ее словам, в горшке можно выращивать все гортензии:

«И метельчатые, и древовидные, и широколиственные, и пильчатые. А некоторые даже очень нужно, потому что они выдерживают в открытом грунте не сильные морозы».

При посадке гортензии в горшок необходимо учитывать, что она будет меньше по размерам, чем в открытом грунте.

На зиму необходимо иметь защищенное место для их хранения – лучше всего это неотапливаемое помещение, с окнами или без – неважно.

«И обязательно правильно посадите – в торф с песком или перлитом, если это макрофилы, или добавьте торфа, если это метельчатые или древовидные», – посоветовала садовница тем, кто хочет иметь красивые гортензии.

Также садовница советует выбирать для гортензий большие горшки – не 5л, а 15, 20, 25л.

«Тогда вам не придется пересаживать их каждый год и в больших горшках легче поддерживать влажность почвы», – рассказала хозяйка.

Добавим, что гортензия может начать желтеть. Это свидетельствует о том, что растению нужен азот, больше влаги или произошло поражение хлорозом.

Если гортензия начала засыхать, это может свидетельствовать о неправильном поливе, отсутствии подкормки или травмированной корневой системе.

Последние новости Украины:

Как вырастить пышную петунию: садовница поделилась секретами.

Как вырастить и получить крупные цветы чернобрывцев: секреты опытных хозяек.

Как вырастить розу из букета: садоводы раскрыли секреты.