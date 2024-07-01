В Черновицкой области на территории одного из ТЦК произошел спор между работником и военнообязанным.

В Черновцах работники ТЦК пытались силой запихнуть мужчину в бус. Произошедшее было снято на камеру прохожими. Инцидент активно обсуждается в Сети. В Черновицком ТЦК прокомментировали спор между работником и военнообязанным. Об этом сообщили в Черновицком областном ТЦК и СП.

Так, в Черновицкой области на территории одного из ТЦК произошел спор между работником и военнообязанным. На кадрах видно, как человека заставили сесть в транспорт для отправки в учебный центр.

Согласно сообщению ТЦК, во время отправки в учебный центр военнообязанный, который был признан годным к военной службе военно-врачебной комиссией, пытался скрыться от работников ТЦК. Военнослужащие ТЦК были вынуждены вмешаться и вернуть гражданина в автобус для отправки на базовую военную подготовку.

"Напоминаем, что в стране продолжается общая мобилизация и конституционной обязанностью каждого гражданина является защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. В то же время войска нуждаются в поддержке и пополнении личным составом. Призываем граждан достойно относиться к исполнению воинского долга, а не уклоняться от защиты Родины", – отметили в ведомстве.

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